رئيس جامعة الإسكندرية: السبت أول أيام الامتحانات بإجراءات مشددة

شدد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، على وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاهد الجامعة على الإنتهاء من مراجعة كافة الإجـراءات الإحترازية اللازمة استعداداً لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، السبت المقبل، والتأكيد على الإلتزام التام بتعليمات السلامة والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال فترة الامتحانات.

وأكد خلال مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم إعلام الطلاب بإمكانية تقديم طلبات اعتذار عن أداء الإمتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول فى ظل جائحة كورونا، وذلك على النحو التالى:

_ يقوم الطالب بالاعتـذار عــــن أداء امتحانـات الفصل الدراسى الأول كاملاً قبل بدء الامتحانات مع الاحتفاظ بالتقدير.

ـ فى حالة الإصابة بفيروس كورونا أثناء الامتحانات يعتذر عن المواد التى تلى الإصابـة فقط مع الاحتفاظ بالتقدير فيها مع تقديم شهادة معتمدة مــن المستشفـى الجامعى بتأكيد الإصابة.

ـ علماً بأن المواد المعتذر عنها الطالب وتم قبول عذره لأى سبب يأخذ الطالب فيها فرصة كاملة حسب الفرقة، طبقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المعتمدة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور فهمى شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالى للصحة العامة عن الخطة العامة التى تتخذها جامعة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال عقد الامتحانات ومنها إقامة 4 ورش عمل بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة لتنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية، وتوفير المواد اللازمة من مطهرات وكواشف الحرارة وتطهير قاعات الإمتحانات ودورات المياه والتهوية الجيدة، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات طوال فترة الامتحانات من كافة المتواجدين، وتشكيل لجنة من أعضاء هيئة التدريس للمرور على لجان الامتحانات لمراجعة تطبيق الإجراءات الاحترازيـة، كذلك عرض آلية التعامل الطبى مع حالات الإشتباه والإصابة.