بايدن يحارب كورونا بتوفير 25 مليون كمامة لفقراء أمريكا والأقليات

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن تقديم أكثر من 25 مليون كمامة لأكثر من 1300 مركز صحي في مختلف الولايات، حيث يعيش ثلثا الأشخاص الذين تخدمهم هذه المراكز الصحية في فقر وينتمون للأقليات، في إطار خطته لمواجهة فيروس كورونا وانحيازاته المعلنة لصالح الفئات الأفقر.

وقال البيت الأبيض إن هذه الأقنعة لن تكون باهظة الثمن وعالية الجودة وستكون قابلة للغسل ومتسقة مع إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحسب سكاي نيوز عربية.

وسيتم تصنيع كل هذه الكمامات في الولايات المتحدة، ولن تؤثر على توفر الكمامات للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وستتوفر الأقنعة بداية من مارس وحتى مايو المقبل.

ونتيجة لهذه الإجراءات، سيحصل ما يقدر بنحو 12 إلى 15 مليون أمريكي على الكمامات، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أكدت الوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية «إف دي إيه» قد أكدت في وقت سابق أن لقاح «جونسون أند جونسون»، المضاد لفيروس كورونا المستجد، عالي الفاعلية، ضد النسختين المتحورتين البريطانية والجنوب إفريقية من الفيروس، وذلك من جرعة واحدة فقط على عكس غالبية اللقاحات الأخرى المضادة لكورونا.

وكشفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن لقاح فيروس كورونا المستجد ذا الجرعة الواحدة الذي أنتجته شركة «جونسون آند جونسون» يوفر حماية قوية ضد الوفاة من مرض «كوفيد 19».

وذكرت مصادر أمريكية أن ما يتراوح بين 3 و4 ملايين جرعة من لقاح «جونسون أند جونسون» ستكون جاهزة للتوزيع الأسبوع المقبل في الولايات المتحدة.

وستجتمع لجنة مستقلة في الوكالة الأمريكية لمناقشة مزايا اللقاح الجمعة المقبل، ويرجح أن يصدر ترخيص عاجل لاستخدامه بعد فترة وجيزة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وستؤدي هذه الخطوة إلى إدخال لقاح ثالث في المعركة ضد تفشي «كوفيد-19» في الولايات المتحدة التي تعتبر أكثر الدول تضررًا في العالم من فيروس كورونا، حيث فاق عدد الوفيات فيها نصف مليون.

ومن فوائد هذا اللقاح المهمة من الناحية اللوجستية هو أنه يعطى في جرعة واحدة ويمكن حفظه في ثلاجات عادية ما يسهل عملية توزيعه.