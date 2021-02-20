أبرز قرارات بايدن بعد 30 يوما في الحكم: تعليق بناء الجدار مع المكسيك

30 يوما مروا على تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم، والذي بدأ مسيرته في الرئاسة، قائلًا: «ليس هناك وقت لنضيعه عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأزمات التي نواجهها»، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، التي تبعها العديد من القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي، معظمها إلغاء والعودة في قرارات الرئيس المنتهية ولايته.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي أبرز القرارات التي اتخذها بايدن خلال أول 30 يوم من ولايته.

أول 48 ساعة من حكم بايدن

في أول 48 ساعة من ولاية بايدن، قام بالتراجع عن العديد من القرارات التي اتخذها الرئيس السابق دونالد ترامب، أبرزها العودة عن قرار حظر السفر المفروض على دول ذات أغلبية مسلمة، الذي اتخذه الرئيس المنتهية ولايته في عام 2017، وكان يفرض حظر الدخول على 7 دول عربية وإسلامية إلى الأراضي الأمريكية.

لم ينتظر الرئيس الأمريكي لعودة بلاده إلى منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على عضويتها في المنظمة الأممية، وكان ترامب اتخذ قرارا بالانسحاب من المنظمة العالمية للصحة في يوليو الماضي، بعد أن وجه للمنظمة اتهامات بالتضليل.

وفرض بايدن ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي في المباني الحكومية والمواصلات العامة لمدة 100 يوم، من أجل الوقاية من فيروس كورونا، حيث لم تفرض الولايات المتحدة شروط التباعد الاجتماعي على مواطنيها من قبل.

وبالرغم من اعتماد اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر 2015، من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أخطر الأمم المتحدة في نوفمبر 2019 بانسحابه من اتفاق باريس، والذي تراجع فيه بايدن فور توليه الحكم، لتعود الولايات المتحدة، في الجمعة الماضية إلى أطراف الاتفاقية بشكل رسمي، ويعمل هذا الاتفاق على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحد من ارتفاع درجة الحرارة، وتغيير المناخ.

وأصدر الرئيس الأمريكي قرارا فور توليه الحكم بتعليق بناء الجدار مع المكسيك، ورحبت المكسيك بقرار بايدن، وكان ترامب أعلن عن حالة طوارئ على الحدود الجنوبية في عام 2019، مستخدما التمويل العسكري، حيث أنفق على بناء الجدار نحو 25 مليار دولار حتى انتهت ولايته.

حظر التنقيب عن الطاقة

وفي يوم 28 يناير، قام الرئيس الأمريكي بفرض الحظر على بعض عمليات التنقيب عن الطاقة، خاصة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامة، بهدف مواجهة أزمة التغير المناخي، كما أكد على تعزيز إنتاج الطاقة من الرياح.

ملف الهجرة في أول شهر من ولاية بايدن

من أجل جمع شمل العائلات المهاجرة، أصدر بايدن قرارا بتشكيل فريق عمل لمحاولة جمع شمل ما يقرب من 700 طفل ما زالوا منفصلين عن عائلاتهم، بسبب سياسة عهد ترامب التي فصلت ما لا يقل عن 5500 طفل عن عائلاتهم بين عامي 2017 و2018.

وأعاد الرئيس الأمريكي فتح قنوات الهجرة القانونية من خلال تحسين وتسهيل منح تأشيرات الدخول، وتغيير في نظام اللجوء، بالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية للمهاجرين، وسهل بايدن التجنيس للأشخاص المؤهلون للحصول على الجنسية الأمريكية، بعد أن رفضت إدارة ترامب في 2019، منح الجنسية الأمريكية للأشخاص المهاجرين.