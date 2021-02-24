ميسي يقود برشلونة إلى «تثبيت» إلتشي في قاع الليجا

استعاد فريق برشلونة توازنه في الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه إلتشي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى، والتي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

وشهدت المباراة تألق ليونيل ميسي، حيث أكرم البرغوث الأرجنتيني، ضيافة إلتشي وأحرز هدفين، مستعرضا مهاراته المميزة في مراوغة اللاعبين، وأحرز جوردي ألبا هدف فريقه الثالث.

وشهد الشوط الأول، سيطرة كاملة من فريق برشلونة، مع اعتماد إلتشي على الكرات المرتدة، لكن لم تسنح فرص حقيقة، لصاحب الأرض، وانتهى هذا الشوط بالتعادل السلبي.

استمرت سيطرة برشلونة في الشوط الثاني، ولكن الفاعلية الهجومية ازدادت، ونجح ليونيل ميسي في ترجمة السيطرة مبكرا، محرزا الهدف الأول بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية هذا الشوط.

وشهدت الدقيقة 68 هدفا ماركة البرغوث الأرجنتيني، عندما تلاعب ميسي بدفاع الفريق الضيف، وأحرز هدف فريقه الثاني.

واختتم جوردي ألبا مهرجان أهداف برشلونة، محرزا الهدف الثالث، من كرة بدأت من عند ليونيل ميسي، ورفع كرة عرضية إلى برايثويت، الذي مهد الكرة برأسه إلى جوردي ألبا، ليسجل الهدف الثالث بضربة مقصية مزدوجة.

ودفع رونالد كومان بعد الاطمئنان إلى النتيجة بكل من أنطوان جريزمان، وسيرجينو ديست وكليمينت لينجليه، قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة، على حساب كل من برايثويت وجوردي ألبا وجيرار بيكيه، وأهدر «جريزمان» فرصتين محققتين لتسجيل الهدف الرابع.

بتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 50 نقطة، محتلا المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف الترتيب.

وتراجع إلتشي إلى المركز التاسع عشر «قبل الأخير» برصيد 21 نقطة، متخلفا بفارق الأهداف عن بلد الوليد وإيبار صاحبي الرصيد ذاته.