5 إجازات رسمية في رمضان وشوال لموظفي الحكومة والقطاع الخاص

بدأ العد التنازلي على قدوم شهر رمضان المعظم؛ إذ لم يتبق على دخول الشهر الكريم سوى 48 يوما.

ويترقب موظفو القطاعين الحكومي والخاص، بكل شعف، الحصول على أي عطلات رسمية، لاسيما في شهر رمضان، الذي من المقرر أن يحل على الأمتين الإسلامية والعربية، يوم 13 أبريل المقبل.

الإجازات وفقا لأحكام القوانين وقرار من رئيس مجلس الوزراء

وطبقا لأحكام مواد القانونين 81 و12، وقوانين الهيئات للعاملين بالجهاز الإداري، والقطاع الخاص على التوالي، فإن رئيس مجلس الوزراء، من صميم اختصاصاته، أن يقرر منح العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، عطلات رسمية، أيام الأحد الموافق 25 أبريل، بمناسبة عيد تحرير سيناء، التي سترحل إلى الخميس 29 من الشهر ذاته، ويوافق 17 رمضان، بقرار رئيس الوزراء، إذا ارتأى له ذلك، كما هو تقليد متبع.

والعطلة الثانية ستكون يوم السبت 1 مايو2021، بمناسبة عيد العمال، التي سترحل بقرار رئيس مجلس الوزراء، كما هو متعارف عليه، إلى الخميس 6 من الشهر ذاته، ويوافق 24 رمضان، وهناك 3 أيام أخرى ستكون في أول شهر شوال، وهي عطلة عيد الفطر المبارك، أيام الأربعاء والخميس والجمعة، 13 و14و 15 مايو، ليكون عدد أيام العطلات التي يحصل عليها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص 5 خلال الشهرين.

جدير بالذكر، أنه بعد الاطلاع على الدستور وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193، لسنة 2018، بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تضاف فقرة جديدة إلى عجز المادة الأولى من القرار، نصها كالآتي: «يجوز لرئيس مجلس الوزراء، في الأحوال التي يقدرها، استبدال يوم آخر في بداية أيام العمل بالأسبوع، أو نهايته بأي من أيام العطلات المشار إليها».