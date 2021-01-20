عاجل.. الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة 25 يناير

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون الخميس المقبل 28 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

جاء ذلك بمناسبة حلول عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، حيث تقرر أن تكون الإجازة يوم الخميس المقبل الموافق 28 يناير بدلا من الإثنين.