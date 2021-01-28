مصادر حكومية: الخميس 29 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

يهتم العاملون سواء بالقطاعين الحكومي والعام، أو القطاع الخاص، بالتعرف على أيام ومواعيد الإجازات والعطلات الرسمية، حيث يعتبرونها، فرصة لالتقاط الأنفاس، والتخفيف من ضغط العمل، وفي هذا الشأن، أكدت مصادر حكومية لـ«الوطن» أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرارا بمنح العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، إجازة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، التي سيحصل عليها العاملون يوم الخميس 29 أبريل، بدلا من موعدها الأصلي في 25 أبريل.

أول عطلة رسمية يحصل عليها العاملون بالقطاعين الحكومي والخاص وفقا لقوانين العمل

وبحسب قانون 81 لسنة 2016 المعرف اصطلاحيا بقانون الخدمة المدنية، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحكومية، وقانون 12 لسنة 2003 الخاص بأوضاع العاملين بالقطاع الخاص، والمعروف اصطلاحيا بقانون العمل الموحد، فإن أول عطلة رسمية مقبلة، ستكون يوم الخميس الموافق 29 أبريل المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكر تحرير سيناء الذي تحل ذكراه يوم 25 أبريل من كل عام.

وسيكون يوم الخميس 29 أكتوبر إجازة رسمية بدلا من يوم الأحد الموافق 25 أبريل، لاتخاذ مجلس الوزراء قرارا مسبقا، بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية، التي تتصادف أيامها في وسط الأسبوع إلى يوم الخميس التالي للإجازة.

ويستحق العاملون الحكوميون بالجهاز الاداري للدولة، الحصول على الإجازة بأجر كامل، بينما وضع العاملين بالقطاع الخاص يختلف بشكل طفيف، حيث يستحق العامل بالقطاع الخاص الحصول على الإجازة، إلا إذا تطلبت مصلحة المؤسسة أو المنشأة التي يعمل بها، حضوره في يوم الإجازة.

ووفقا لما نص عليه قانون العمل الذي يخضع له العاملون بالقطاع الخاص، فإن العامل الذي يحضر يوم العطلة الرسمية للعمل، لحاجة العمل إلى ذلك، يلتزم صاحب العمل، بتعويضه بمثلي أجر يوم الإجازة، ويضاف إلى راتبه في نهاية الشهر، أو منفصلا مع الحوافز والمتغيرات التي يتقاضاها العمل، بموجب قانون العمل.