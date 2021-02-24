الديهي عن التصرفات العقارية: إعادة قوانين منسية لبؤرة التنفيذ أمر جيد

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية، على منصة مصر الرقمية، ذاكرا أن هناك 45 خدمة حكومية، بدأت تدخل على المنصة الرقمية في مصر، فالضرائب على التصرفات العقارية، تؤكد أننا بحاجة للإسراع في تطبيق الربط الإلكتروني، تطوير الخدمة في الشهر العقاري، ثم بعد ذلك يتم فرض رسوم على الخدمة.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، «إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع، إعادة القوانين المنسية لبؤرة التنفيذ أمر جيد، ونعلم أن الدولة في طريقها للرقمنة، ولكن يجب التيسير على المواطنين، عدد الوحدات السكنية في مصر كبير، و80% من الوحدات غير مسجلة».

وأوضح الإعلامي، أن الشهر العقاري مكان تقليدي كلاسيكي زحمة جدًا، «رغم ما يحدث من تطوير ومحاولات للرقمنة لكن صورة الحكومة دائمًا تقتصر على رأي الناس في المرور والشهر العقاري».

الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية مشتعلة جدًا

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي، أن الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية مشتعلة جدًا، والسودان لن تنسحب من أراضيها في الفشقة، وهددوا باللجوء للتحكيم الدولي، كما أن السودان طلبت تدويل قضية السد الأثيوبي، ودخول رباعية لمناقشة هذا الموضوع وهما الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وأمريكا.

وتابع، لأثيوبيا: «كفاكم لعب بالنار وعبث»، مخاطبًا الإدارة الأمريكية: «أنتم في اختبار أن تكونوا دولة محترمة تطبق القانون الدولي أو تكونوا دولة ملونة تبحث في صراعها عن مصالح وفرقة»، مشددًا على أن مصر دولة قوية في محيط إقليمي مشتعل، ولكن صانع السياسية المصرية يعي جميع التحديات.