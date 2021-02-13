نشأت الديهي: السيسي يُعد المؤسس الحقيقي للدولة المصرية الجديدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص على القيام بجولات مفاجئة يوم الجمعة لأماكن التشييد والبناء والمشروعات القومية، حيث تفقد الجمعة الماضية مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة، موضحًا أن هذه زيارات التي يقوم بها السيسي دون سابق إنذار، متوقعا أن يقوم الرئيس بزيارة هذه الأماكن.

السيسي يحرص على القيام بجولات مفاجئة دون سابق إنذار

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس السيسي يُعد المؤسس الحقيقي للدولة المصرية الجديدة، وزياراته المفاجئة يجعل هناك تشجيعا للعاملين في هذه المشروعات ودقة في الأداء، بعد أن كنا في ما مضي في حالة شلل وخمول وكسل تام.

لا يوجد مكان داخل الدولة لا يتم فيه تدشين مشروعات

وتابع: «دلوقتي مفيش مكان في البلد مفيهاش مشروع بيتم تنفيذه، ورثنا تركة قديمة صعبة وثقيلة، وكتب على هذه النخبة الحاكمة أن تتحمل ما لا يتحمله بشر وتقوم بتغيير واقع الناس»، موضحًا في الوقت ذاته أن الرئيس السيسي عقد اجتماعًا مع رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة الموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية.

السيسي وجه بفك التشابك بين الأوقاف والزراعة

وأوضح الإعلامي، أنه كان هناك تشابكا بين هيئة الأوقاف وممتلكاتها وبين وزارة الزراعة والاستصلاح الزراعي، والرئيس السيسي، وجه بفك هذه التشابكات بينهما، مؤكدًا أن الرئيس وضع حلولا جذرية لقضية طالت بين دهاليز الجهات الحكومية على مدار عقود، منوهًا بأن الرئيس وجه وزراتي الزراعة والأوقاف بإنهاء التشابكات، وتهيئة الأجواء للتفرغ للعمل والزراعة ورفع مستوى الإنتاجية.