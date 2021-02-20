نشأت الديهي عن مقال «البرادعي» للجزيرة: «احترم سنك»

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألقى كلمة اليوم أمام الجهات القضائية في القارة الأفريقية، خلال اجتماع رؤساء ومجالس المحاكم الدستورية الإفريقية، وهذا التقليد أطلقته مصر منذ 5 سنوات، وتحافظ على استمراره، موضحًا أن مصر أصبحت قبلة حقيقة ومحرابا حقيقيا يتجه إليه الحالمين بالحرية والراغبين في الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك والتفسخ.

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «tEn»، أن كلمة الرئيس السيسي تعكس دور مصر الراسخ خلال المرحلة الحالية من سعيها الدؤوب لتوحيد القارة الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة بها، واستخدام ما لدى القارة من موارد لتحقيق تنمية القارة الأفريقية، وأن السيسي تحدث عن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وعن العدالة الإلكترونية والتحول الرقمي كرافد جديد أفرزته جائحة كورونا.

وأشار الإعلامي، إلى أن جائحة كورونا حتمت على كل الدول البحث عن حلول محلية له، ومصر تبحث عن حلول قارية له، وأن الرئيس أكد على ضرورة التسارع بين الدول الأفريقية لتحقيق التناغم بين دساتير الدول الأفريقية، موضحًا أن مصر أصبحت الدولة المحورية الأولى في الإقليم، مشددًا على أن من ينكر دور مصر جاهل.

نشأت الديهي ينتقد محمد البرادعي بعد كتابته مقال في «الجزيرة»

وانتقد الإعلامي، مقال الدكتور محمد البرادعي الذي كتبه بعنوان «هل حانت لحظة التغيير في العالم العربي» وذلك على موقع الجزيرة، وعقب عليها: «حانت لحظة التطهير في العالم العربي، وحانت لحظة تطهير المنطقة العربية من أمثالك، وحان الوقت لتطهير المنطقة العربية من حثالات البشر المرتزقة، ملقتش غير الجزيرة مباشر تكتب لها، مش عارف أنت علماني ولا ليبرالي ولا إخواني ولا ملحد ولا لا ديني، أنت بتهز وسطتك على أي طبلة، احترم سنك يا دكتور برادعي».