عاجل.. الاتحاد الأوروبي يحذر فنزويلا من طرد ممثلته في كاراكاس

حذر الإتحاد الأوروبي، سلطات فنزويلا من أن طردها ممثلة التكتل لدى كاراكاس، إيسابيل بريليانتي بيدروسا، سيعمق انعزال البلاد، حسبما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

وقالت «نبيلة مصرالي»، المتحدثة الإعلامية باسم مفوض التكتل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، في بيان: «الاتحاد الأوروبي يشعر بأسف كبير من هذا القرار، الذي لن يؤدي إلا إلى تعميق العزل الدولي لفنزويلا، وندعو إلى مراجعته».

وأوضحت «مصرالي»: «ستتمكن فنزويلا من تجاوز أزمتها المستمرة فقط عن طريق المفاوضات والحوار، الأمر الذي لا يزال الاتحاد الأوروبي متمسكا به، وهذا القرار يقوضه بشكل مباشر».

وأعلنت كاراكاس، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمر بتسليم ممثلة الاتحاد الأوروبي مذكرة تعلنها شخصية غير مرغوب فيها، وذلك في إجراء تم اتخاذه ردا على عقوبات التكتل ضد البلاد.