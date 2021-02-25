عالم فيروسات: دول الاتحاد الأوروبي قلقة من بيع اللقاحات بالسوق السوداء

قال الدكتور محمود عثمان، أستاذ علم الفيروسات بالمملكة المتحدة، إن الاتحاد الأوروبي رصد وجود عددا من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، يجرى توفيرها في الأسواق السوداء، بعد ندره وجود اللقاحات في عدد كبير من الدول الأوروبية كافة.

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أن الدول الأوروبية كافة قلقة من بيع أيا من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بالسوق السوداء، لرصد عددا من تلك اللقاحات المغشوشة في الأسواق السوداء، ومنها «الدارك ويب».

وأوضح أستاذ علم الفيروسات، أن ظهور اللقاح في السوق السوداء بأوروبا سببها الرئيسي وجود أزمة حقيقية وكبرى في اللقاحات على مستوى الدول الأوروبية كافة، ما أدى إلى نشاط الأسواق السوداء هناك.

وأكد الدكتور محمود عثمان، أن دول الاتحاد الأوروبي تخشى من توزيع تلك اللقاحات المغشوشة على المواطنين، حتى لا يؤدى ذلك إلى تفاقم الأزمة هناك أو حدوث ما يسمي بوجود مشكلات في البحث العلمي على مستوى مواطني تلك الدول التي راج لديهم اللقاحات المغشوشة في السوق السوداء.

وفي سياق آخر، أشار «عثمان» إلى نسبة نجاح اللقاح الجديد الخاص بشركة جونسون أند جونسون، ضئيلة حال أدرج ضمن لقاحات فيروس كورونا؛ إذ أن نسبة نجاحه وصلت لـ65% ضمن التجارب الإكلينكية التي أجريت عليه، لافتا إلى أن اللقاحات الأخرى المنافسة له وصل نسبة نجاحها لأكثر من 90%، خاصة لقاحي فايزر وبيونتك.