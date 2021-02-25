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لحظة مغادرة ولي العهد السعودي المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية «فيديو»

كتب:

محمد حسن عامر
02:01 ص | الخميس 25 فبراير 2021
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مقطع فيديو للحظة مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المستشفى، بعد إجراء عملية جراحية.

وذكر الديوان الملكي السعودي، مساء أمس، أن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية بالمنظار؛ لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح أمس الأربعاء.

وقد أجرى ولي العهد السعودي العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وفق بيان الديوان الملكي السعودي.

وأكد الديوان الملكي، أن العملية تكللت بالنجاح، وغادر ولي العهد المستشفى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

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