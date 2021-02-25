لحظة مغادرة ولي العهد السعودي المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية «فيديو»

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مقطع فيديو للحظة مغادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المستشفى، بعد إجراء عملية جراحية.

وذكر الديوان الملكي السعودي، مساء أمس، أن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان، أجرى عملية جراحية بالمنظار؛ لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح أمس الأربعاء.

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سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.https://t.co/i0cQDHCW5A#واس pic.twitter.com/Q5wUBDnCKR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 24, 2021

وقد أجرى ولي العهد السعودي العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وفق بيان الديوان الملكي السعودي.

وأكد الديوان الملكي، أن العملية تكللت بالنجاح، وغادر ولي العهد المستشفى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».