بعد عودة بابلو.. 4 مطربين عادوا للغناء بعد إعلان اعتزالهم

تصدر مطرب الراب الشهير مروان بابلو «الترند»، بعد طرح أولى أغانيه «غابة»، التي تمثل عودته للغناء مرة أخرى بعد إعلان اعتزاله في نفس هذا التوقيت، من العام الماضي.

مروان بابلو

أعلن مطرب الراب الشهير مروان بابلو، قرار اعتزاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «محدش يطلب مني ارجع تاني، بعد إذنكم أنا بتوب لربنا حاليا، وبتمنى من ربنا أنه يتقبلها مني، ويا ريت أي حد سمعني وصدقني يعمل كدا برضه وربنا يسامحني ويهديني ويثبتني ويغفرلي».

إليسا

ولم يكن مروان بابلو هو أول الفنانين الذين أعلنو اعتزالهم وتراجعو عن القرار، بل سبقه عدد من النجوم، منهم اللبنانية إليسا التي فأجات الجمهور بإعلان قرار اعتزالها، بعد طرح ألبومها الأخير، واصفة الوسط الفني بـ«المافيا»، ولكنها سرعان ما تراجعت عن القرار وعادت للغناء.

شيرين عبدالوهاب

وظهرت الفنانة شيرين عبدالوهاب في بث مباشر عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تبكي وأعلنت قرار اعتزالها، ما أحدث حالة كبيرة من الجدل التي دفعتها لإعلان عودتها مرة أخرى، بسبب حب الجمهور.

هاني شاكر

وينضم إليهم الفنان هاني شاكر، الذي اتخذ قرارا عقب وفاة ابنته متأثرة بمرض السرطان باعتزال الغناء، والتفرغ لرعاية أحفاده، ولكنه تراجع عن قراره بعد سنة من الاعتزال.

محمد الحلو

الفنان محمد الحلو أعلن منذ فترة طويلة اعتزاله الفن بشكل مفاجئ، ولكنه سرعان ما حاد عن قراره، وصرح بعد ذلك بأن مسؤولون كانوا سبب اعتزاله.

يذكر أن ولد مروان بابلو في مدينة الاسكندرية، وبدأ حياته الفنية منذ عام 2014، واختار أن يدخل مجال الغناء من بوابة فرق الانرجراوند وغناء الراب، وبالفعل حقق نجاحا كبيرا مع الشباب، ما جعل متابعيه يتفاعلون مع الفيديو الجديد الذي سرب له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ترحيبا بعودته للغناء مرة أخرى.