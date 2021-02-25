سعر الدولار اليوم الخميس 25-2-2021 مقابل الجنيه المصري

استمرت أسعار الدولار في استقرارها، اليوم الخميس الموافق 25 فبراير الجاري، في شركات الصرافة والبنوك.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها متوسط سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، مثل بنك مصر و بنك قناة السويس والبنكالتجاري الدولي، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي وصل في بداية تعاملات اليوم الخميس 25 فبراير الحالي، إلى نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

كما سجّل سعر الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الخميس 25 فبراير الحالي، في بنك قناة السويس نحو 22.04 جنيه للشراء و22.39 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 22.03 جنيه للشراء، و22.39 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل 22.05 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل 22.04 جنيه للشراء، و22.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي في بداية تعاملات اليوم الخميس 25 فبراير الحالي، في بنك قناة السويس 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الخميس 25 فبراير الحالي، نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.97 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، سجل 18.92 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.97 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.