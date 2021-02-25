إصابة 3 عاملين في حريق مطعم شهير بكفر الشيخ

أُصيب 3 أشخاص في حريق مطعم بكفر الشيخ، وجرى نقلهم عبر سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وقال شهود عيان إن حريق شب بمطعم شهير بجوار حديقة صنعاء الكائنة بعاصمة المحافظة، نتج عنه تلفيات وإصابات بين العاملين بحروق في الوجه، والزراعين، والساقين.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الشيخ، بوقوع حريق في مطعم شهير بجوار حديقة صنعاء والقرب من جامعة كفر الشيخ، فأمر قوات الحماية المدينة بالدفع بسيارات للسيطرة على الحريق.

وجرت السيطرة على النيران ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتبين ان المصابين هم« غنيم ثابت عبدالغني»، 21 عاما، مصابا بحروق بالوجه، « عبدالله مهدي طلبه»، 21 عاما، مصابا يحروق بالزراعين، و« محمد أيمن أبوعيانه»، 21 عاما، مصابا بحروق بالوجه والساقين، وجرى عمل الإجراءات الطبية اللازمة لإسعافهم داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام.

حريق ببرج سكني في عاصمة كفر الشيخ

وشهدت المدينة نشوب حريق في برج سكني بمنطقة الـ47 أمس، جاء نتيجة انفجار« انبوبة بوتاجاز»، بوحدة سكنية داخل البرج، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من قاطني الشقة وجرى السيطرة عليه، مشيراً إلى انه جرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء وسلالم طوارئ، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للشقق المجاورة.

بينما دفع مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور احمد الجنزوري، بـ10 سيارات، لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، واكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة انه جرى رفع حالة الطوارئ بالمستشفى الذي استقبل 5 مصابين، وتنوعت الإصابات ما بين حروق من الدرجة الأولى والثانية وجروح متعددة باليد والوجهة والبطن والساقين وحالة اختناق لأحد المصابين.

وانتقلت وكيل الوزارة إلى المستشفى للإطمئنان على حالة المصابين، مؤكدة أنه جرى استقبال جميع الحالات بوحدة الاستقبال وإجراء الإسعافات الأولية؛ ومن ثم تحويل ثلاث حالات لقسم التجميل والحروق لإجراء مزيد من الفحوصات وجرى التعامل معهم وعمل اللازم.