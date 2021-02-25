شروط وطريقة التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة فتح باب التقديم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2020، من خلال تلقي طلبات التقدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدولة بدءا من اليوم الخميس 25 فبراير، وتستعرض «الوطن» خطوات التسجيل للتقدم للوظيفة والشروط المطلوبة والإرشادات الواجب اتباعها للتقدم لوظيفة مندوب مساعد عبر البوابة الإلكترونية لمجلس الدولة، وذلك على النحو التالي:

شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

وجاءت الشروط العامة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة الواجب توافرها في المتقدمين، على النحو التالي:

- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو الشريعة والقانون أو كلية الشرطة من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية (بشرط معادلة الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات).

- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوصات التي تحددها الجهات المختصة بمجلس الدولة التي يحددها مجلس الدولة.

وجاءت الشروط الواجب توافرها لتسجيل الملف الإلكتروني للمتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، كما يلي:

- تسجيل المتقدم للطلب مع سداد 500 جنيه مصروفات تسجيل الطلب إلكترونيا، عن طريق: فيزا كارت، ماستر كارت، ميزة كارت، منافذ السداد، البريد المصري، البنوك، وهذه الرسوم لا تسترد.

- تسجيل البيانات المطلوبة في الملف الإلكتروني.

- أن يكون رقم المحمول شخصي وغير قابل للتكرار.

- أن يكون البريد الإلكتروني شخصي وغير قابل للتكرار.

طريقة التقدم لوظيفة مندوب مساعد إلكترونيا

- الدخول على موقع مجلس الدولة من هنـــــــا.

- الضغط على تسجيل الدخول للتقدم لوظيفة مندوب مساعد.

- قراءة الشروط والضغط على قرائتها.

- الضغط على تسجيل الدخول لأول مرة.

- ملء البيانات الشخصية المطلوبة التي تشمل الرقم القومي ورقم الهاتف وبيانات المؤهل.

- الدفع من خلال إحدى منافذ الدفع المختلفة.

- رفع ملف التسجيل الإلكتروني مرفقات تشمل صورة شهادة التخرج المؤقتة مبين بها مجموع الدرجات، صورة شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مبينا بها مجموع درجات كل سنة على حدة، وصورة صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ووالده لم يمض عليها شهرين، وفي حال سفر الوالد أو وفاته يقدم ما يثبت ذلك أو يتم تقديم ما يثبت ذلك، وصورة إقرار من المتقدم بموقفه من التجنيد أو صورة من شهادة الإعفاء منه، وصورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم ووالده، صورة شخصية حديثة للمتقدم، صورة شهادة الميلاد للمتقدم أو مستخرج رسمي منه، صورة شهادة حسن سير وسلوك من الكلية التي تخرج منها المتقدم، وبالنسبة للمتقدم الحاصل على مؤهل عالٍ من خارج مصر، يشترط تقديم شهادة من المجلس الأعلى للجامعات بأنّ المؤهل الحاصل عليه معادل قانونا للدرجات العلمية التي تمنحها الكليات التابعة للجامعات المصرية.

وتضمنت شروط رفع المرفقات، رفعها بصيغة (PDF – JPG - PNG)، ويجب أن تكون الصورة وملونة وليست صورة ضوئية أبيض/ أسود، كما يجب التأكد أنّ الصورة كاملة وغير مهزوزة، والتحقق من رفع كل ملف مرفق في الحقل المخصص له.

علمًا بأنه تم تسجيل الملف الإلكتروني في الفترة من 25/2/2021 حتى 20/3/2021، وعلى المتقدمين طباعة الملف وتوقيعه وسيتم إخطارهم بموعد تقديم الملف والمرفقات عن طريق رسالة نصية والبريد الإلكتروني وتسليمه بمقر الأمانة العامة بالمقر الرئيسي (الديوان العام)، الكائن في 2 شارع عصام الدالي – الدقي – الجيزة، وسيتم إخطار السادة المتقدمين بموعد المقابلة الشخصية عن طريق رسالة نصية والبريد الإلكتروني بمقر الأمانة العامة بالمقر الرئيسي،و لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط.