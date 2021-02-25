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محمود مسلم

تفاصيل 3 وظائف خالية ببنك HSBC.. آخر موعد للتقديم اليوم

كتب:

هبة وهدان
05:22 ص | الخميس 25 فبراير 2021
وظائف

وظائف

يبحث الكثير من خريجي الكليات، على رأسها التجارة، عن توافر فرص للعمل داخل البنوك، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل 3 وظائف متاحة ببنك HSBC.

وظيفة Operations Associate - GTRF Operations

المؤهلات المطلوبة للوظيفة

- خبرة جيدة في التجارة الدولية والخلفية المطلوبة، وعلى دراية جيدة بأنظة ICC UCP600 ، URC522.

- الوعي بالتسهيلات التجارية ودورات تجارة العملاء.

- الوعي الواجب التطبيق على الدور، ومحتوى وتطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بالأرصدة المستندية والمجموعات، وإجراءات الرقابة الداخلية،مهارات قوية في التعامل مع الأشخاص. 

- مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية (مكتوبة ولفظية) مهارات متوسطة.

- مهارات عالية ببرامج مايكروسوفت أوفيس.

- الخبرة السابقة في عمليات مركزية واسعة النطاق أمر مرغوب فيه، والمرونة في العمل في المناطق الزمنية كما هو مطلوب من قبل رجال الأعمال.

- آخر موعد للتقديم علي الوظيفة 9 مارس المقبل

التقديم علي الوظيفة من خلال الموقع الرسمي للبنك.

وظيفة Executive Assistant

المؤهلات المطلوبة

- الخبرة السابقة كمساعد تنفيذي من مستوى كبار المديرين/المديرين. 

- خبرة سابقة في العمل مع إدارة علاقات العملاء المختلفة، والموارد البشرية وأنظمة المشتريات.

- مهارات التعامل مع الأشخاص القوية إلى جانب مهارات إدارة الوقت الممتازة.

- مهارات قوية لبرنامج مايكروسوفت أوفيس القدرة على إعادة تحديد الأولويات في جداول زمنية قصيرة جدا. 

- القدرة على العمل تحت الضغط مع مستوى عال من المرونة. 

- لاعب فريق نشيط ومتحمس. 

- آخر موعد للتقديم على الوظيفة 4 مارس المقبل .

التقديم على الوظيفة من خلال الموقع الرسمي للبنك.

 

وظيفة Service Owner - SSE Lead

المهام الرئيسية

- إدارة المهام الفنية وكتابة المستندات الفنية.

- دعم دورات SAT /UAT.

- ضمان معايير المجموعة من HSBC SSE.

- تنفيذ ترقية أجهزة الصراف الآلي، مع أحدث إصدارات وسياسات المنتجات AV/ الأمن.

- إدارة التكاليف المباشرة وتكاليف FTE، وتحقيق الحد الأدنى من التوفير في المساهمة في المجموعة والأهداف الوظيفية.

- إدارة العاملين وتقاسم الرؤية الاستراتيجية، وربط العمل الذي يؤدونه مع أن تصبح عالية الأداء تركز على العملاء.

- التنفيذ الفعال لإدارة المخاطر التشغيلية من خلال الحوكمة الرسمية وترسيخ خطوط الدفاع 3.

- تقديم الدعم لفرق تكنولوجيا المعلومات الإقليمية.

المؤهلات المطلوبة

- معرفة جيدة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات، برمجيات نظام التشغيل، العمليات، تكوين النظام، أجهزة SSD، إدارة قواعد البيانات،مهارات إدارة المشاريع مع القدرة المثبتة في تقديم المشاريع ومهارات تحديد المشاكل التقنية.

- خبرة جيدة في التعامل مع البائعين.

- القدرة على تحديد أولويات العمل الخاص لتقديم الخدمة بنجاح إلى مستويات متفق عليها في متنوعة ومتغيرة باستمرار.

- مهارات التواصل لبناء علاقات عمل فعالة مع جميع الأطراف والحفاظ عليها.

- مستوى جيد من الخبرة التقنية.

- القدرة على التفاعل بشكل فعال مع التغيير.

- القدرة على تبادل المعرفة التقنية للمساعدة في تطوير أعضاء الفريق الآخرين .

- إدارة الميزانيات، وتحديد جدول الإصدارات التكنولوجية للوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع.

- مهارات قوية لحل المشاكل لمعالجة مشكلات منصة العميل والتوصية بالحلول.

- آخر موعد للتقديم علي الوظيفة اليوم الخميس 25 فبراير.

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