تفاصيل 3 وظائف خالية ببنك HSBC.. آخر موعد للتقديم اليوم
كتب:
هبة وهدان
05:22 ص | الخميس 25 فبراير 2021
وظائف
يبحث الكثير من خريجي الكليات، على رأسها التجارة، عن توافر فرص للعمل داخل البنوك، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل 3 وظائف متاحة ببنك HSBC.
وظيفة Operations Associate - GTRF Operations
المؤهلات المطلوبة للوظيفة
- خبرة جيدة في التجارة الدولية والخلفية المطلوبة، وعلى دراية جيدة بأنظة ICC UCP600 ، URC522.
- الوعي بالتسهيلات التجارية ودورات تجارة العملاء.
- الوعي الواجب التطبيق على الدور، ومحتوى وتطبيق قواعد غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بالأرصدة المستندية والمجموعات، وإجراءات الرقابة الداخلية،مهارات قوية في التعامل مع الأشخاص.
- مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية (مكتوبة ولفظية) مهارات متوسطة.
- مهارات عالية ببرامج مايكروسوفت أوفيس.
- الخبرة السابقة في عمليات مركزية واسعة النطاق أمر مرغوب فيه، والمرونة في العمل في المناطق الزمنية كما هو مطلوب من قبل رجال الأعمال.
- آخر موعد للتقديم علي الوظيفة 9 مارس المقبل
التقديم علي الوظيفة من خلال الموقع الرسمي للبنك.
وظيفة Executive Assistant
المؤهلات المطلوبة
- الخبرة السابقة كمساعد تنفيذي من مستوى كبار المديرين/المديرين.
- خبرة سابقة في العمل مع إدارة علاقات العملاء المختلفة، والموارد البشرية وأنظمة المشتريات.
- مهارات التعامل مع الأشخاص القوية إلى جانب مهارات إدارة الوقت الممتازة.
- مهارات قوية لبرنامج مايكروسوفت أوفيس القدرة على إعادة تحديد الأولويات في جداول زمنية قصيرة جدا.
- القدرة على العمل تحت الضغط مع مستوى عال من المرونة.
- لاعب فريق نشيط ومتحمس.
- آخر موعد للتقديم على الوظيفة 4 مارس المقبل .
التقديم على الوظيفة من خلال الموقع الرسمي للبنك.
وظيفة Service Owner - SSE Lead
المهام الرئيسية
- إدارة المهام الفنية وكتابة المستندات الفنية.
- دعم دورات SAT /UAT.
- ضمان معايير المجموعة من HSBC SSE.
- تنفيذ ترقية أجهزة الصراف الآلي، مع أحدث إصدارات وسياسات المنتجات AV/ الأمن.
- إدارة التكاليف المباشرة وتكاليف FTE، وتحقيق الحد الأدنى من التوفير في المساهمة في المجموعة والأهداف الوظيفية.
- إدارة العاملين وتقاسم الرؤية الاستراتيجية، وربط العمل الذي يؤدونه مع أن تصبح عالية الأداء تركز على العملاء.
- التنفيذ الفعال لإدارة المخاطر التشغيلية من خلال الحوكمة الرسمية وترسيخ خطوط الدفاع 3.
- تقديم الدعم لفرق تكنولوجيا المعلومات الإقليمية.
المؤهلات المطلوبة
- معرفة جيدة من أجهزة تكنولوجيا المعلومات، برمجيات نظام التشغيل، العمليات، تكوين النظام، أجهزة SSD، إدارة قواعد البيانات،مهارات إدارة المشاريع مع القدرة المثبتة في تقديم المشاريع ومهارات تحديد المشاكل التقنية.
- خبرة جيدة في التعامل مع البائعين.
- القدرة على تحديد أولويات العمل الخاص لتقديم الخدمة بنجاح إلى مستويات متفق عليها في متنوعة ومتغيرة باستمرار.
- مهارات التواصل لبناء علاقات عمل فعالة مع جميع الأطراف والحفاظ عليها.
- مستوى جيد من الخبرة التقنية.
- القدرة على التفاعل بشكل فعال مع التغيير.
- القدرة على تبادل المعرفة التقنية للمساعدة في تطوير أعضاء الفريق الآخرين .
- إدارة الميزانيات، وتحديد جدول الإصدارات التكنولوجية للوفاء بالمواعيد النهائية للمشروع.
- مهارات قوية لحل المشاكل لمعالجة مشكلات منصة العميل والتوصية بالحلول.
- آخر موعد للتقديم علي الوظيفة اليوم الخميس 25 فبراير.