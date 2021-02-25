ابنة حسين صبور: أبلغوني بوفاته هاتفيا.. وإعلان موعد جنازته بعد قليل

قالت أماني صبور، ابنة رجل الأعمال الراحل حسين صبور، إنها تلقت نبأ وفاة والدها عبر اتصال هاتفي صباح اليوم.

وأكدت أماني صبور في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم تحديد موعد صلاة وخروج جثمان والدها، ومن المقرر أن يتم ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة، وتحديدا قبل صلاة الظهر.

وكان أحمد صبور، نجل رجل الأعمال حسين صبور، قد أوضح أنه لم يتم تحديد موعد ومكان صلاة الجنازة لوالده والذي وافته المنية صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 85 عاماً، موضحاً أنه سيتم تحديده خلال ساعات قليلة.

يذكر أن حسين فايق صبور هو أحد كبار رجال الأعمال والمعمارين في مصر والوطن العربي، حيث رسم أجزاء كبيرة من المناطق العمرانية والمدن الجديدة في مصر.

وشغل «صبور» عدد كبير من المناصب من بينها تولي رئاسة نادي الصيد عام 1992، كما ترأس جمعية رجال الأعمال المصريين، بالإضافة لتقلده منصب نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب.