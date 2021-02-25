ضبط 26 قطعة سلاح وتاجري مخدرات في حملات أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، حملات اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن ضبط 26 قطعة سلاح، وضبط تجار مواد مخدرة، و26 قطعة سلاح غير مرخصة.

وبحسب بيان لمديرية أمن سوهاج، اليوم، تم تنفيذ حملة أشرف عليها اللواء حسن محمود، مدير الأمن، وقادها اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، أسفرت عن ضبط بندقية آلية، 6 بنادق خرطوش، 17 فرد روسي محلي الصنع، 2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 1281 حكم.

وفي مجال المخدرات، تم ضبط 7 قطع لمادة الحشيش المخدر، 140 جراما بحوزة عامل يقيم بدائرة قسم جرجا، و7 لفافات لمادة الشابو المخدر، 70 جرام بحوزة عامل يقيم بدائرة مركز البلينا، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 18 هاربا من تنفيذ أحكام، كما تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط «الحسين. ف. ا»، 35 عامًا، عاطل ومقيم بدائرة قسم أول سوهاج، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية خطف.

من جهة أخرى، تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بلاغا من «أحمد.ا.م»، 20 عاًما، طالب يقيم بقنا، أفاد خلاله بقيام مجهول بسرقة هاتفة المحمول عن طريق النشل حال استقلاله سيارة أجرة بدائرة القسم ولم يتهم أحدا بالسرقة.

وبإجراء التحريات السرية توصلت إلى أن وراء إرتكاب الواقعة «طه.ا.ح»، 46 عامًا، عاطل ومقيم بمركز أخميم والمسجل شقى خطر سرقات عامة، وعقب استصدار اذن النيابة العام تم ضبط المتهم والمسروقات وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.