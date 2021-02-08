تنفيذ 1275 حكما قضائيا والتحفظ على 27 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير مرخصة، وتجار المواد المخدرة والهاربين من الاحكام القضائية، أسفرت عن ضبط 27 قطعة سلاح غيرمرخص، وضبط كميات من المواد المخدرة، وتنفيذ 1275 حكما قضائيا.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير سوهاج إخطارًا من اللواء عبد الحميد أبو موسي، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، أسفرت عن تنفيذ 1275 حكما قضائيا، وضبط 3 بنادق آلية، و7 بنادق خرطوش، و17 فرد صناعة محلية

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 6 لفافات لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالى 150 جرام بحوزة عامل ومقيم مركز جهينة، و10 قطع لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام تقريبا بحوزة عامل يقيم دائرة مركز طما، و11 قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 100 جرام تقريبا بحوزة طالب يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج.

وتم ضبط لفافة من نبات البانجو المخدر بحوزة عامل مقيم دائرة قسم طهطا، و2 لفافة لماده الشابو المخدر تزن حوالي 6 جرامات في حيازة حاصل علي دبلوم زراعة ومقيم بدائرة قسم جرجا، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازة المضبوطات، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.