تنفيذ 1279 حكما قضائيا وضبط 30 قطعة سلاح في حملة أمنية بسوهاج

شنت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية موسعة أسفرت عن تنفيذ 1279 حكما قضائيا، وضبط 30 قطعة سلاح، كما تم ضبط 52 قضية تموينية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبد الحميد أبوموسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ حملة أمنية مكبرة اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وأسفرت الجهود عن ضبط 2 بندقية الية و5 طلقات من ذات العيار، 9 بندقية خرطوش عيار 12، و2 طلقة من ذات العيار، وطبنجة حلون عيار 9 ملي، و12 فرد روسي محلي الصنع، و5 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع.

كما تم ضبط 10 قطع سلاح أبيض، وقضية تزوير، وفي مجال مكافحة جرائم الأحداث، تم ضبط 5 قضايا «عمالة أطفال - تدخين داخل الأماكن المغلقة – تسول»، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ عدد " 1279 حكم.

كما تم تنفيذ حملة لضباط مباحث التموين لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي المواطنين ومحدودي الدخل، وتم ضبط 52 قضية تموينية.

كما تم ضبط تحرير محاضر «إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، توقف عن أنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، عدم صرف بون خبز للمواطنين، غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية، إدارة منشأة بدون ترخيص».

حررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بتنفيذ حملات مماثلة.