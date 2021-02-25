خلال 24 ساعة.. ضبط 13090 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

تمكنت أجهزة الأمن خلال 24 ساعة، من ضبط عدد (13090) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية على مستوى الجمهورية، والتصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12993) شخص .

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، حيال (97) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، بالإضافة إلى تحرير (566) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبطت الأجهزة (161) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالي مضبوطات (1061) أرجيلة «شيشة» ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة ، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما تأتي هذه الاجراءات في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية، لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية .