سقوط عمود إنارة و3 شجرات.. أبرز حوادث الأمطار بكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من الحوادث الخفيفة التي نتجت عن سوء الأحوال الجوية، منها سقوط عمود إنارة و3 شجرات على طريقين مختلفين، وجرى رفع آثار الحوادث، من قبل قوات الشرطة والنجدة.

شهدت مدينة مطوبس سقوط عمود كهربائي متهالك، بأحد شوارع عزبة بدوي وسط الكتلة السكنية، وعلى مقربة من المعهد الابتدائي بالقرية، بسبب سوء الطقس وشدة سرعة الرياح.

وأكد جمال فهمي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه فور تلقيه استغاثة من الأهالي، جرى إبلاغ شركة الكهرباء، حيث انتقلت فرقة الطوارئ، وجرى استبدال العمود الكهربائي، عقب فصل التيار عن المنطقة المحيطة، مشيراً إلى أن شدة الرياح وغزارة الأمطار هي التي تسببت في سقوط العمود، دون خسائر في الأرواح.

وشهد طريق الحامول - كفر الشيخ سقوط شجرة كبيرة على سيارة ربع نقل أمام قرية إسحاقة، مما أدى إلى حدوث تلفيات في السيارة وإصابة سائقها بإصابات طفيفة، وتوقف حركة الطريق لفترة زمنية، ودفعت قوات الشرطة بدورية أمنية لتسيير حركة الطريق، وجرى رفع آثار الشجرة المتساقطة على الطريق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، تولت نقل السائق للمستشفى.

كما سقطت شجرة كبيرة أخرى بشارع سينما الجمهورية، أمام مستشفى الرمد، وجرى الاستعانة بشرطة النجدة، وانتقلت دورية أمنية إلى مكان سقوط الشجرة، وتبي سقوطها على سيارة ملاكي، مما أدى إلى حدوث تلفيات في السيارة، وجرى رفع الشجرة وتسيير حركة الطريق.

وسقطت شجرة ثالثة بالقرب من إدارة المرور، أمام مركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وجرى رفع أثار الحادث، وتبين عدم وجود إصابات.

وتعرضت محافظة كفر الشيخ اليوم لموجة عنيفة من الطقس السيئ الذي ضرب أنحاء المحافظة وخاصة الشمالية منها، حيث سقطت أمطار غزيرة على بعض المدن والقرى وتساقطت الثلوج فضلاً عن البرد والرياح الشديدة، وحذرت المحافظة المواطنين من الخروج إلا للضرورة مع استمرار رفع حالة الطوارئ بكافة المرافق وانتشار المعدات لشفط مياه الأمطار من الشوارع، بينما حذر مرفق الإسعاف السائقين والمارين على الطرق الرئيسية من السرعة الزائدة وخاصة على الطريق الدولي وروافده.