قبل معاده.. خطوات صرف المرتب الشهري مقدما من بنك Cib

بحلول نهاية الشهر، ينتظر الكثير من الموظفين المرتب الشهري الخاص بهم حتى يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، كما أنهم يلجأون في كثير من الأحيان للبنوك باستخدام خدمة صرف الراتب مقدما حتى يستطيعوا أن يوفرا متطلباتهم ويدفعوا الفواتير في مواعيدها، ويقدم بنك CIB خدمة صرف الراتب مقدما للعملاء والموطفين لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، تفاصيل خدمة صرف الراتب مقدما من بنك CIB والشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة، كالتالي:

يقدم بنك CIB خدمة صرف الراتب مقدمًا لتجاوز حالات الطوارئ المفاجئة، وسداد الفواتير قبل موعد استحقاقها، بالإضافة إلى الاستعداد لأي ظرف غير متوقع، بالحصول على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بنظام السحب على المكشوف وضمان المرتب، والتفاصيل كالتالي:

مميزات خدمة صرف الراتب مقدمًا

- يحصل العميل على حد ائتماني مقدمًا يصل إلى 90% من الراتب الشهري بحد أقصى 150 ألف جنيه​.

- يستطيع العميل سحب الرصيد مباشرة من ماكينات الصراف الآلي.

- لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد.

- سعر عائد تنافسي يتراوح بين 18.5% حتى 23% ويحتسب على الرصيد القائم غير المسدد فقط.

- يمكن سداد المبلغ من خلال أكثر من 198 فرعا و440 ماكينة إيداع نقدي.

​المستندات المطلوبة لصرف الراتب مقدمًا

- يقوم العميل بتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

- يقوم العميل بتقديم نموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.

وعلى الراغب في الحصول على خدمة صرف الراتب مقدما من بنك CIB التوجه لأقرب فرع من فروع البنك وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على خدمة صرف الراتب مقدما.