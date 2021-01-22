وظائف شاغرة للشباب من جميع المؤهلات: المرتب يبدأ من 2650 جنيها

يبحث كثير من الشباب سواء كانوا ذوي خبرة أو حديثي التخرج عن فرص عمل عن وظائف شاغرة تكون مناسبة لظروفهم ومؤهلاتهم الدراسية، حتى يستطيعون تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل النشرة الأسبوعية للتوظيف، في عدد من المؤسسات والهيئات التي أعلنت عن وظائف شاغرة، والشروط والمستندات المطلوبة، كالتالي:

وظائف شركة ريتش فود

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مبادرة طور وغير عن إقامة يوم مفتوح للتوظيف لشركة ريتش فود للصناعات الغذائية بعنوان قطعة 17 بلوك 12009 المنطقة الصناعية الأولى، عن تنظيم يوم مفتوح للتوظيف للعمل بمصنع ريتش فوودز للأغذية يوم الإثنين والأربعاء من كل أسبوع على مدار شهر يناير، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل متوسط أو إعدادي ما عدا أمين المخزن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط أو مؤهل عالي قسم محاسبة لوظيفة المحاسبين.

- أن يكون الحد الأقصى للسن يصل إلى 35 عاما.

المميزات والحقوق

- المرتب يصل إلى 2650 جنيها ويزيد حسب الوظيفة والخبرة.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات عمل يومية.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة في الأسبوع.

- توفر الشركة مواصلات ووجبة ساخنة للعاملين.

وكانت قد أعلنت بوابة الوظائف الحكومية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن حاجة مصلحة الضرائب العقارية لشغل 98 وظيفة من المستوى الوظيفي «مدير عام»، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 10 فبراير المقبل، وأيضا يتم تقديم طلبات التوظيف للإدارى المركزية لشئون العاملين بمصلحة الضرائب العقارية الكائن مقرها بشارع منصور أمام ضريح سعد زغلول لاظوغلي، ومناطق الضرائب العقارية بالمحافظات.