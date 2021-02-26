حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

لكل برج صفات تميزه وهناك الكثير من الأشخاص يهتمون بالأبراج ويتابعون كل مايخصها منها التطلع إلى معرفة حظك اليوم، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم الجمعة الموافق 26 فبراير على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك إصرارا ويعدك ذلك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل لى الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف من مواليد 10 إبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

عطارد في مربع برجك.. المغامرة ليست في صالحك ومن المهم أن تتعلم من تجاربك السابقة أو استمع لذوي الخبرة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

من أبرز مشاهير برج الثور جورج كلوني من مواليد 6 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب للحركة والانتقال والقيام بمفاوضات موفقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر يمنحك اليوم سحرا وتعرف كيف تتواصل مع من تحب بصورة أفضل.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح من مواليد 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد تكون الفرص متاحة لتحقيق مكاسب، إذا اعتنيت اليوم بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان ويدفعانك للانفتاح على من حولك، فقط ادرس جيدا عاقبة أقوالك وردودك قبل أن تتفوه بها.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي من مواليد 29 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقدرة على النضال على كل الجبهات ولن تذهب جهودك هباء.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الوضع الفلكي اليوم قد يجعلك ساحرا ومؤثرا جدا خاصة في الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز مواليد 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تحافظ على برودة أعصابك وأن تتوارى عن الأنظار.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يساعدك على الملاحظة، فقط لا تيدد طاقتك فيما لا يفيد ولا تستسلم للهموم وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

من أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة منة فضالي، من مواليد 4 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر واليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع وقد تعقد اتفاقا جديدا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الفلك يعدك بانطلاقة واحتفال مع الأحباب أو الأصدقاء واليوم ممتاز للتفريق بين الأعداء والأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان من مواليد 1 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وفي الأفق غيوم، اصبر هذه الفترة حتى تنقشع الهموم.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

عطارد في مربع برجك وقد يدفعك ذلك للغضب سريعا.. كن صبورا ولا تفقد اليوم أعصابك.

من أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة هند رستم من مواليد 12 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما وتستطيع أن تدهش الجميع بموهبتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات يجعلك تؤثر وتعلم بلطف وتكسب التأييد والالتفاف حولك.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة فيروز مواليد 21 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات واليوم مناسب لإنجاز أعمال أو عمليات بيع أو شراء، فقط إذا طلبت عونا ماديا فعليك أن تقدم ضمانات كافية.عاطفيا واجتماعيا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك مزيدا من السحر والقدرة على التأثير في الآخرين وإقناعهم بأفكارك.

من أبرز مشاهير برج الجدي الفنان أحمد حاتم (25 ديسمبر).

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق للغاية وعليك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات ولا تغامر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

انتبه لكلامك مع من تحب أو مع شريك حياتك تجنبا للتعقيدات.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، من مواليد 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يمنحك قدرة على الإنجاز.. تنظم وقتك وجهودك وتستطيع اليوم أن تنهي أعمالا متأخرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في برجك يمنحانك سحرا وإشراقة، وتنفعك بصيرتك في استنتاج ما.

من أبرز مشاهير برج الحوت النجم صابر الرباعى مواليد 13 مارس.