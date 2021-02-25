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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:08 ص | الخميس 25 فبراير 2021
برج الحوت اليوم

برج الحوت اليوم

من أشهر صفات مواليد برج الحوت أنهم لديهم عاطفة شديدة للغاية كما أنهم يمتلكون قلوب في غاية الطيبة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

من المهم أن تكون حذرا وكتوما وابتعد عن التفاخر واحترس من أعداء متخفيين.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

يتنافر القمر مع زحل وعطارد بمنزلي الصحة يطالبك اليوم بأخذ قسط وافر من الراحة حفاظا على سلامتك وتأنّ في حركتك وردود أفعالك وأقوالك.

مشاهير برج الحوت

من أبرز مشاهير برج الحوت النجمة هيفاء وهبى مواليد يوم 10 مارس. 

 

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