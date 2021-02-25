حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي لا يحب التدخل في شؤون الغير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات واليوم مناسب لإنجاز أعمال أو عمليات بيع أو شراء، فقط إذا طلبت عونا ماديا فعليك أن تقدم ضمانات كافية.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات تمنحك مزيدا من السحر والقدرة على التأثير في الآخرين وإقناعهم بأفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نيللي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.