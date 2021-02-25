«لا تزور طبيب ولا تعقد قران».. خبيرة تحذر من تأثير القمر المكتمل

قالت الدكتورة مها العطار خبيرة الطاقة الروحية وعلم «الفونج شوي»، إن اليوم هو بداية لإكتمال الشهر القمري، وأنه بداية اكتمال القمر الذي يؤثر علينا وعلى كل الكائنات من الساعة 12ظهرًا، وحتى بعد غد.

وأكدت «العطار» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن التوتر يخيم على الأجواء من حولنا، وكل القرارات غير سليمة، لذا ينبغي التريث وعدم التسرع، في البيع والشراء والسفر، مشيرة إلى أن قائمة اللاءات قد تشمل «لا تتعاقد ولا تزور طبيب ولا تجري عملية ولا تعقد قران».

وأكدت أن هذه قوانين الكون وأيات الله المحكمات، وأن هذا وقت الدعاء والعبادات وتغيير الأمنيات والصور حتى لو لم تكن تعجبك.

وأضافت «العطار»، : «علينا تذكر أن الطاقة تعمل مع القمر من شهر وحتى 3 شهور، وخلال هذه الفترة لو وضع شخص صورة أو كتب أمنية وأعجبته فلا يغيرها، وينتظر 3 شهور قمرية حتى تتحقق، مع عدم قص الشعر خلال فترة اكتمال القمر، وذلك علي عكس الشائع والمغلوط بين الناس من أن قص الشعر خلال فترة اكتمال القمر أو «الفول مون» يجعل الشعر صحيا وأكثر طولًا»

وحذرت «العطار» من قص الشعر خلال فترة اكتمال القمر، وبعد انتهاء فترة «الفول مون» يفضل قص الشعر.

ويعتبر القمر مصدر رائع للطاقة، فهو يتحكم بالكثير من الطاقات حسب موقعه ودرجة اكتماله، إذ أن القمر المكتمل يعد من أقوى المنابع للطاقة الروحية للإنسان، وحسب «العطار» فهو بركة ورحمة موجودة عند تحول القمر لبدر، ولمد 3 أيام وقبله بيوم حاول قدر الإمكان أن تكون هادئاً محبا، بعيداً عن التخمة وإكثار الطعام وخصوصاً الطعام الحيواني من أجبان وألبان وبيض ولحوم.