عاجل.. جمال مبارك يحيي الذكرى الأولى لوفاة والده من أمام قبره

أحيت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذكرى الأولى على رحيله، ظهر اليوم، بمقابر العائلة بمنطقة مصر الجديدة، وكان على رأس مستقبلي المتوافدين على المقبرة، كل من جمال مبارك نجل الرئيس الراحل، ومحاميه فريد الديب.

وتوافد عدد من محبي الرئيس الراحل على قبره، فيما التزمت أسرته باتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث حرصوا على جلوس المشاركين في إحياء الذكرى متباعدين ومرتدين للكمامات.

وكانت أسرة مبارك، أحيت ذكراه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مرت سنة على فراقك يا جدي.. الله يغفرلك ويرحمك».

وأرفق عمر مع البوست، صورة له مع شقيقه ويتوسطهم جدهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في مهبط طائرات.

وتحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الرئيس محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، في 25 فبراير 2020، عن عمرا ناهز 92 عاما.

علاء مبارك يحيي الذكرى الأولى لوالده بآية قرآنية

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الراحل، حرص على التذكير بذكرى وفاة والده على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: " الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة.. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"، وارفق علاء مع التدوينة، مقطع فيديو يبلغ مدته 27 ثانية، عبارة عن صورة للرئيس الراحل وصورة من جنازته العسكرية، مع قراءة لآية سورة الفجر من القرآن الكريم.

وكان مقربون من أسرة الرئيس الراحل، اكدوا في تصريحات صحفية، أن أسرة الرئيس الراحل ستجتمع ظهر اليوم الخميس، أمام قبر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ، لاحياء الذكرى الأولى لوفاته، بحضور عدد من محبيه، مع الحرص على اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأمضى الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرابة 30 عاما في الحكم، وحفلت حياته بالكثير من الأحداث حتى تنحيه عن السلطة في فبراير 2011، ونعته بعد رحيله رئاسة الجمهورةي والقوات المسلحة لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة،.

والرئيس الراحل من مواليد 4 مايو 1928 في قرية كفر المصيلحة في محافظة المنوفية، بمنطقة الدلتا شمال القاهرة، وعقب انتهائه من تعليمه الثانوي التحق بالكلية الحربية وحصل على البكالوريوس في العلوم العسكرية عام 1948، وحصل محمد حسني مبارك على درجة البكالوريوس في العلوم الجوية عام 1950 من الكلية الجوية.