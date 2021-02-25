هند صبري تبدأ رحلة «البحث عن علا»

بعد 10 سنوات مرت على عرض مسلسل «عايزة اتجوز»، بدأت الفنانة هند صبري، تصوير مسلسها الجديد «البحث عن علا»، والذي يعد بمثابة الجزء الثاني من مسلسل «عايزة أتجوز» الذي جسدت هند فيه شخصية الدكتورة علا عبدالصبور، الفتاة الباحثة عن الزواج بأي شكل.

بطولة لعدد من النجوم

وكشفت «نتفليكس» الشركة الرائدة عالميًا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن بدء تصوير المسلسل العربي الأصلي الجديد من بطولة النجمة هند صبري «البحث عن علا».

يشارك في بطولة مسلسل «البحث عن علا» هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وداليا شوقي، ويضم المسلسل ظهور خاص لعدد من النجوم العرب من بينهم النجم الكبير خالد النبوي.

مسلسل «البحث عن علا» يتناول قصة شخصية علا عبد الصبور، والمغامرات الجديدة التي تمرّ بها بعد مرور 10 سنوات منذ ظهورها الأول للجمهور في المسلسل الاجتماعي الشهير«عايزة أتجوز».

مغامرات للبحث عن الذات

ويستكشف مسلسل «البحث عن علا» قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التي تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة إختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.

«البحث عن علا» من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة عبر شركتها SALAM PROD بالتعاون مع Partner Pro والمنتج المنفذ أمين المصري، تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير و غادة عبد العال.

يعكس مسلسل «البحث عن علا» التزام نتفليكس بالاستثمار في المحتوى العربي بمنطقة الشرق الأوسط ودعم صانعات الأفلام العربيات.

«البحث عن علا» مسلسل جديد تنتجه نتفليكس في مصر كما ستطلق مسلسل دراما كوين بطولة أبلة فاهيتا، كارو، وبودي، قريبًا والمتوقع صدوره في 2021 أيضًا.