ضريبة 2.5% من ثمن الشقة.. خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري

تنشر «الوطن»، الإجراءات الكاملة اللازمة لتسجيل الوحدات العقارية والأراضي في الشهر العقاري بعد تعديلات القانون رقم 186 لسنة 2020 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1964، والذي سوف يبدأ تطبيقه رسميًا في 6 مارس، بداية من الأوراق المطلوبة والتكلفة المادية

المستندات المطلوبة للتسجيل

أصل العقد الابتدائي موقع عليه من جميع الأطراف توقيعًا واضحًا.

حكم صحة ونفاذ لعقد البيع من المحكمة المختصة.

شهادة من المجلس المحلي أو مجلس المدينة بأن العقار ليس به أي مخالفات.

مكلفة من الضرائب العقارية ويصل سعرها لـ 20 جنيهًا.

أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع والمشتري.

التكلفة المادية

أما عن التكلفة المادية والتي تتراوح رسوم الشهر العقاري فيها ما بين 648 و2000 جنيه، إضافة إلى 2.5% ضريبة تصرفات عقارية إجمالي سعر الوحدة للمدن فقط.

2.5 من إجمالي تكلفة الثمن الموجود في طلب الشهر أو طلب البيع الرضائي وهو المكتوب في عقد البيع، ويتم سدادها في مصلحة الضرائب العامة، ولابد من إحضار نموذج 8 مكرر من الضرائب العامة أثناء التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري، أو تسديد 2.5% في مصلحة الشهر العقاري أثناء التقدم بطلب التسجيل.

- المساحة من سم إلى 100 متر يسدد 648 جنيها، تشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

- المساحة من 101 متر لحد 200 متر يسدد 1048 جنيها تشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

- المساحة من 201 إلى 300 1648 جنيه تشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق.

- المساحة من 301 فيما فوق تشمل 2000 حنيه وهو الحد الأقصى وتشمل 9 بنود نقل ملكية، مساحة، تصوير، حفظ، نوعية، موارد، محاكم، طلب، تصديق، مع العلم أن من الممكن أن ترتفع التكلفة في حالة تعدد بند المحاكم، ويتم ضرب عدد البائعين في عدد المشترين، وتقسم لشرائح تصل لـ 40 جنيها كحد أقصى للشريحة للشخص الواحد.

- مكلفة من الضرائب العقارية تصل إلى 20 جنيها، إضافة إلى بطاقة الرقم القومي سارية، وعقد بيع ابتدائي صادر له حكم صحة ونفاذ ثم التوجه إلى مصلحة الشهر العقاري لبدء إجراءات التسجيل.

- 1% اعتماد رسوم اعتماد العقد من نقابة المحامين للوحدات التي يزيد السعر الإجمالي لها عن 20 ألف جنيه.