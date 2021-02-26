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محمود مسلم

حظك اليوم الجمعة 26-2-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:06 ص | الجمعة 26 فبراير 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل غير صبور، متسرع، و يحب المنافسة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي. 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يمنحك إصرارا ويعدك ذلك بالحصول على أفضل النتائج في كل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل لى الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك لمساندة الأحباب، وتجد السعادة في الحب والعطاء.

 

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف من مواليد 10 أبريل.

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