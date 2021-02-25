ضبط مصنع أعلاف يستخدم حيوانات نافقة في الإسماعيلية

شنت إدارة المسطحات المائية بمحافظة الإسماعيلية حملة مكبرة اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية الزراعة، أسفرت عن ضبط مصنع أعلاف يستخدم حيوانات وطيور نافقة، بناحية القنطرة شرق.

وتمكنت الحملة، التي قادها العميد معمر يونس، مفتش منطقة القناة، والعميد شريف شبل، رئيس قسم المسطحات بالإسماعيلية، من ضبط أعداد من الحيوانات النافقة، وكميات من مخلفات المجازر والريش، التي يستخدمها المصنع في إنتاج الأعلاف الحيوانية، بالمخالفة لشروط ومواصفات السلامة الصحية.

وشملت المضبوطات، التي تم العثور عليها داخل المصنع، حوالي 2 طن من الطيور النافقة وغير الصالحة والمعدة للتصنيع، و19 طن من البروتين الحيواني مجهول المصدر، وغير مدون عليها أية بيانات، بالإضافة إلى ضبط 20 طناً من الريش ومخلفات المجازر ومزارع الدواجن والماشية، معدة للدخول في التصنيع ، فضلاً عن 5 أطنان من مخلفات التصنيع.

كما شملت المضبوطات عدداً من المعدات المستخدمة في التصنيع، منها 2 «كروكر»، و«غلاية بخارية»، و2 «مدشة»، و«غربال»، و«لودر»، وتحفظت الشرطة على المضبوطات بعد تشميع المصنع، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واستكمال الإجراءات القانونية.

ووجه محافظ الإسماعيلية، اللواء شريف بشارة، في وقت سابق، مديريات التموين والزراعة بضرورة مراقبة المصانع والمخابز والأسواق بشكل مستمر، خاصةً منشآت تصنيع الأغذية، لضبط المخالفين منها، وتحرير المحاضر اللازمة لهم، بالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، وشدد المحافظ على أن هذه الحملات مستمرة على مدار الأيام القادمة، وتستهدف كافة الأسواق في مدينة الإسماعيلية، وفي مختلف مدن ومراكز المحافظة.