حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يحب عمله ويثابر من أجل تحقيق أهدافه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

عطارد في مربع برجك.. المغامرة ليست في صالحك ومن المهم أن تتعلم من تجاربك السابقة أو استمع لذوي الخبرة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس.. تنصحك الأفلاك بالتأني وعليك أن تستفيد من أخطاء الماضي ولا تكررها.

من أبرز مشاهير برج الثور جورج كلوني من مواليد 6 مايو.