انطلاق فعاليات الدورة الـ8 لمعرض السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية

انطلقت فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الرسمي للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية CERAMICA MARKET، الذي يقام في الفترة من 25-28 فبراير الحالي لمدة 4 أيام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، تحت رعاية الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وافتتح المعرض، إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بالوزارة، بالنيابة عن وزيرة التجارة والصناعة، وبحضور 15 من السفراء والممثلين التجاريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية من الدول العربية والأفريقية والأوروبية.

وقال السجيني، إنّ المعرض يدعم الشباب المقبلين على الزواج، ومهندسي الديكور، والمقاولين، وأصحاب المشروعات العقارية، من خلال إتاحة منتجات سيراميك متميزة بأسعار تنافسية، ما يرفع مستوى الوحدات السكنية والإدارية والمشروعات القومية.

وأكد مساعد وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك، باعتبارها إحدى الصناعات الرئيسية في قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

ولفت السجيني، إلى أنّ الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية، لجعل مصر مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيراميك، والاستفادة من توافر المواد الخام واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، وتوافر العمالة المؤهلة ومقومات الصناعة، حيث توفر الآلاف من فرص عمل باعتبارها من الصناعات كثيفة العمالة.

وأوضح مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، أنّ القطاع يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، حيث يتمتع بتنافسية كبيرة ترجع إلى أنّ نسبة المكون المحلي في صناعة السيراميك تصل إلى 90%، كما أنّ صادرات قطاع السيراميك للأسواق الخارجية بلغت العام الماضي نحو 149 مليون دولار.

وأضاف السجيني أنّ الوزارة اتخذت عددا من الخطوات خلال الأشهر القليلة الماضية، صبّت في مصلحة قطاع السيراميك والبورسلين، وعلى رأسها إصدار قرار وزاري خلال ديسمبر الماضي، بوقف استيراد السيراميك والبورسلين لمدة 3 أشهر، بهدف الحفاظ على معدلات إنتاجية الصناعة المصرية من تداعيات انتشار فيروس كورونا عالميا.

وأشار إلى أنّه جار دراسة إدراج صناعة السيراميك لأول مرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية التي تنفذه الحكومة حاليا، بما يسهم في تعزيز صادرات الصناعة المهمة.