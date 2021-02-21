وزارة الصناعة والتجارة تعلن رسميا إصابة نيفين جامع بفيروس كورونا

أعلن المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة إصابة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا المستجد، وأنها تمارس مهام عملها من المنزل، وأشار البيان إلى أن الوزيرة في مرحلة الاستشفاء حاليا، ومن المتوقع أن تعاود نشاطها بالوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان مصدر مسؤول بمكتب وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قال إن الوزيرة مصابة بفيروس كورونا منذ 8 أيام، وأن حالتها جيدة وتخضع للعزل المنزلي، ولم تحضر لمكتبها منذ منتصف الأسبوع الماضي، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم يتمكن من التواصل مع الوزيرة اليوم، وأنها كانت تعمل خلال أول الأسبوع الماضي من مقر الوزارة ولم تكن هناك أية مشكلات صحية تتعلق بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال مسؤول بارز آخر بالوزارة لـ«الوطن» إن العمل داخل الوزارة يسير كما هو دون أية تغييرات، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل الوزارة التزاما بقرارات الحكومة.

وكانت الوزيرة عقدت اجتماعا قبل أسبوعين مع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، جرى خلاله توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة صناعة وسائل النقل MCV، وشاركت بعدها عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع الوزاري للدورة رقم 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بمشاركة أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.