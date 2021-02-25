نجلاء بدر بعد إصابتها بكورونا: «الفيروس ده بايخ جدا»

طمأنت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها عن حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا، ومرورها بحالة صعبة لإصابتها بضيق في التنفس والمعاناة من أي مجهود تقوم به.

آلام واستقرار الحالة

وقالت نجلاء بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حالتها مستقرة بالرغم من الآلام التي مازالت تشعر بها، مضيفة:« الحمدلله على كل حال، الحالة مستقرة، لكن فعلًا فيروس كورونا ده بايخ جدًا، وربنا يلطف بينا جميعًا ويحفظنا كلنا من كل سوء».

وكانت نجلاء بدر على مدار الأيام الماضية منذ إعلانتها إصابتها بفيروس كورونا تعاني من حساسية ربوية مزمنة بجانب تداعيات فيروس كورونا، مع إصابتها صعوبة شديدة في التنفس.

مقاومة للفيروس

وقالت نجلاء بدر، إنها تحاول جاهدة لمقاومة فيروس كورونا بكل قوة مع مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها، وأن يخفف عنها حدّة الفيروس، «المرض ده غريب بجد، ضارب في كذا حاجة، ماتفهمش تحس إن في حد داخل يبهدلك وخلاص، الحمد لله، ربنا يلطف بينا، مرض مش حلو خالص، ربنا يحفظنا جميعاً».

وتخضع الفنانة نجلاء بدر، حاليًا للعزل المنزلي، والخضوع للبروتوكول العلاجي والالتزام بكافة تعليمات وزارة الصحة، ومن ثم توقفت عن تصوير مشاهدها بمسلسل «نسل الأغراب»، مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمخرج محمد سامي، المقرر أن ينافس في دراما رمضان 2021.

وفور إعلان الفنانة نجلاء بدر إصابتها بفيروس كورونا، انهالت عليها التعليقات والرسائل والاتصالات للاطمئنان عن حالتها، الأمر الذي دعاها تكتب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سامحوني يا جماعة بالنسبة لعدم مقدرتي على الرد على التليفون، للأسف نفسي ضيق وبنهج، والحمد لله على كل شيء، شكرًا بجد على اهتمامكم، والحب والدعاء».

وكان فيروس كورونا قد أصاب مؤخرًا عددًا كبيرًا من الوسط الفني منهم أحمد مكي، يوسف شعبان، المخرج مصطفى فكري.