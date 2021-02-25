«من الحجز للعلاج».. خدمات مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالصعيد

كشف الدكتور محمد زمبيلى، رئيس قسم علاج أورام لأطفال بمستشفى شفاء الأورمان، عن الخريطة التى تم التجهيز لها وتفاصيل دعم الأطفال وعلاجهم من الأورام منذ دخول المستشفى حتى نهاية العلاج بالقسم الجديد قبل إفتتاحه.

وأوضح «زمبيلي»، في تصريح له، اليوم، أن الطفل فى البداية يتوجه إلى عيادات الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، وداخلها يستقبله الإستشارى والأخصائى لفحصه بالكامل وتحديد الخطوة التالية، ويتم طلب الإجراء المناسب له من تحاليل أو أشعات أو سحب عينة أو إجراء جراحى.

ويضيف: «بعد ذلك يتم تحديد الإجراء المناسب للطفل، فلو إحتاجت الحالة جلسات علاج كيماوى ليوم واحد، توجد وحدة (داى كير) والتى تقدم داخلها خدمة العلاج الكيماوى لليوم الواحد، ومجهزة بكراسى متخصصة لذلك وبداخلها أوجه الترفيه المناسبة للأطفال خلال فترة تلقى جرعة العلاج، وحال احتياج الطفل لأكثر من جرعة يوجد قسم لحجز الأطفال بالأسرة المخصصة داخل الغرف للأطفال والتى تم تزيينها برسومات وألوان مبهجة للأطفال».

وأشار إلى أنه خلال فترة الحجز يمر الطفل على عيادة التثقيف الصحى، ومن خلالها يتم تأهيل والد أو والدة الطفل حول كيفية التعامل مع مريض السرطان، عبر سبل التغذية المناسبة بالمنزل وكيفية حمايته من العدوى بفيروس كورونا المنتشر حالياً، وكذلك حمايته والإهتمام بالعناية الشخصية من نظافة للطفل وغسيل للأسنان وكافة التعليمات الهامة.

وأكد الدكتور محمد زمبيلى، وجود وحدة متخصصة للتغذية لكونها مهمة جداً لعلاج السرطان للأطفال، حال ظهور مشكلات فى التغذية للطفل، وحينها تقدم له أغذية «هاي فورميلا»، لتعينه على تحمل جرعات العلاج الكيماوى أو غيرها، بجانب دعم زيادة وزن الطفل خلال فترة العلاج لحمايته من أية مضاعفات، وتوجد أيضاً خدمة «جروب ثيرابى»، حيث يوجد طبيب نفسى متخصص يتولى تأهيل الأب والأم للخبر السيئ وإصابة إبنهم بالسرطان وتحمل الصدمات.

فيما أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الاورمان، أن المستشفى الجديد يقع بجوار مستشفى شفاء الاورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالاقصر ويشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويوجد بالعيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الأطفال، وداخل هذه العيادة يتم تشخيص الحالات الجديدة، وتحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها.

وأشار فؤاد إلى أن المستشفى الجديد يعمل وفق احدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الأطفال ويستهدف بجانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمجهم في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد حيث سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال ويتم إقرار خروجهم في نفس اليوم مما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.

واوضح الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفاء الاورمان لعلاج السرطان أن المستشفى الجديد يضم قسم متكامل للجراحة وقسم متكامل للعلاج الإشعاعى وقسم للأشعة المختلفة والمسح الذرى بجميع أنواعها، ويضم فريق العمل بالمستشفى الجديد نخبة من خيرة أساتذة الجامعات فى مجال طب أورام الأطفال، وجزء كبير من فريق القسم حاصلين على زمالات أجنبية.