أعمال ياسمين صبري الخيرية.. من "سيدة المطر" إلى مستشفى سرطان الأطفال

اتجهت الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الأخيرة إلى العمل الخيري، حيث زارت مؤخراً مستشفى سرطان الأطفال، كما تكفلت بـ "سيدة المطر" مادياً.

وعلقت "صبري" بعد زيارتها لمستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، قائلة، "في كل مرة بزور فيها مستشفى 57357 بحس بقوة الأطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان".

وأضافت، "قضيت يوم حلو أوي معاهم. شكراً إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي. وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا".

كما استضافت "ياسمين"، سيدة المطر بمنزلها، وعلقت على الزيارة قائلة، "أنا دائماً بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم، أنا سعيدة أني تعرفت على الحاجة نعمات عبدالحميد، سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها".

وأضافت: "يشرفني أني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها، كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".

ومنذ فترة تم تداول الكثير من الأخبار عن نيّة ياسمين صبري الغياب في الموسم الدرامي الرمضاني للعام المقبل 2021، بعد تعرّضها للانتقاد في مسلسل "فرصة ثانية"، لكن لم يتم تأكيد هذه الأنباء أو نفيها، من قبل الفنانة كما لم تدل بأي تصريحات حول ذلك، ما يشير إلى أن هذا الكلام ماهو إلا مجرد شائعة.

كما انتشرت أخبار عن رفض ياسمين صبري، الظهور برفقة الإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من برنامجه التلفزيوني "الحكاية"، بسبب أجرها الذي وجدته إدارة المحطة مبالغاً فيه؛ حيث وصل إلى أربعة ملايين جنيه، ولكن لم تتبين حقيقة هذا الكلام.

كما نفى مصدر من فريق عمل البرنامج في تصريحات صحفية خاصة، أن يكون هذا الأمر يخص برنامج عمرو أديب كما تردد.

وعقب زواجها بفترة قصيرة، تردد العديد من الأنباء حول انفصالها ولكن ردت "ياسمين" على ذلك بعدة طرق، منها نشرها صور وفيديوهات رومانسية تجمعها بزوجها، كما نشرت فيديو يمارسان فيه الرياضة.

ومن قبل عبرت "ياسمين"، عبر موقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، عن انزعاجها من الشائعات التي تنتشر حولها حيث غردت "كفاية شائعات بقى كده كتير".