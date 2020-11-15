أول عيد ميلاد لطفلة داخل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال

وسط أجواء من الفرحة والسعادة احتفلت مستشفى شفاء الأورمان التخصصي لعلاج سرطان الأطفال، بأول عيد ميلاد بالمستشفى عقب إنشائها.

عيد الميلاد أقيم لطفلة مريضة وهي من أولى الحالات التي تعالج بالمستشفى الأول من نوعه في الصعيد.

شارك في الاحتفال الطاقم الطبي المعالج للطفلة يسرا وأسرتها وعدد من الأطفال الذين يعالجون في المستشفى وأسرهم، والذين عبروا عن سعادتهم البالغة بهذه الأجواء.

وتبرعت هند يوسف وهي فتاة من الأقصر بتورتة عيد الميلاد، وجميع تورتات وهدايا أعياد ميلاد الأطفال كدعم منها واحتفالا بصديقتها.

ومع انطلاق العمل رسميا وقبل الافتتاح الرسمي للمستشفى قررت إدارة المستشفى رسم الابتسامة على وجه يسرا التي تواجه سرطان الدم بكل قوة، حيث أقيم الاحتفال داخل حجرتها التي تتلقي فيها العلاج الكيماوي.

وأبدت يسرا سعادتها بإقامة عيد ميلادها وأكدت أنها مفاجأة غير متوقعة متمنية أن يمن عليها الله بالشفاء لكي تستكمل مسيرتها التعليمية وتحقق حلمها وحلم أسرتها وأن تصبح طبيبة تساهم في علاج المرضى ومساعدتهم.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات رفع الحالة النفسية والمعنوية للمرضى ومشاركة الطاقم الطبي المعالج للحالة يرسخ مبدأ أن إدارة المستشفى وكل العاملين بها والمرضى يشكلون أسره واحدة، والجميع يسعى لرفع جزء من المعاناة التي يتكبدها مرضى السرطان في الصعيد.

يذكر أن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر افتتحت منذ بضعة سنوات؛ حيث قص شريط الافتتاح المهندس إبراهيم محلب حينذاك.

وبدأ العمل في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال منذ عام ونصف وتم الانتهاء منه واستقبال المرضى من الأطفال، وذلك قبل الافتتاح الرسمي للمستشفى الذي لم يحدد بعد والذي من المقرر أن يحضره لفيف من الشخصيات العامة في مصر.