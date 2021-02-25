عاجل.. مصدر أمني يكشف سبب سماع صوت انفجار بمدينة السلام

كشف مصدر أمني، عن حقيقية صوت الانفجار الذي سمع دوية في دائرة قسم شرطة السلام أول، مشيرًا إلى أنه أثناء ضغط الشركة المختصة الهواء في ماسورة غاز تحت التجربة بجوار إحدى محطات تموين السيارات بدائرة قسم السلام أول بالقاهرة، حدث صوت مرتفع من ماسورة الغاز .

وأوضح أن هذا الصوت أدى إلى حدوث حفرة صغيرة، في سطح الطريق وشرخ بزجاج إحدى السيارات المتوقفة بالمنطقة ، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وتابع أنه تم غلق المحطة احترازيا لحين الإصلاح، واتخاذ الإجراءات القانونية.