«أثناء طهي الطعام».. تفاصيل انفجار أسطوانة غاز وانهيار منزل بالمنوفية

أكدت مصادر أمنية، إصابة 3 أشخاص بحروق، أحدهم إصابته خطيرة، في حادث انفجار أسطوانة غاز في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحا أن سبب الحريق هو طهي إحدي أفراد الأسرة الطعام على أسطوانة غاز «أنبوبة» فانفجرت، وتسببت في انهيار أجزاء من المنزل.

انتقال القوات لمكان الحادث

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن قوات الأمن انتقلت إلى مكان الواقعة، وتم السبطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، مؤكدة أن وكيل نيابة شبين الكوم انتقل إلى مكان الواقعة، واستمعت إلى أقوال الشهود وأفراد الأسرة.

عدم وجود شبهة جنائية

وأوضحت المصادر، أن إحدى السيدات مصابة بجروح 40%، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مضيفا أن التحقيقات الأولية، أكدت عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، وأن ما حدث تم أثناء طهي الأسرة الطعام، وهو ما أكده عدد من أفراد الأسرة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى انهيار منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتيحة إنفجار أسطوانة غاز بالمنزل، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية وقوات الشرطة، وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

نقل المصابين إلى المستشفى

وأكد الدكتور أمجد عبدالحميد مدير الإسعاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وأصيب 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفي شبين الكوم التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بانفجار إسطوانة غاز داخل منزل مكون من 3 طوابق مأ أدى إلى إنهيار المنزل، وإصابة عدد من الأشخاص.