خطوات استعلام مستفيدي «تكافل وكرامة».. بالرقم القومي

أطلقت وزارة التضامن بوابة إلكترونية يمكن من خلالها الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، ويمكن من خلال الموقع الاستعلام عن الدعم النقدي الذي يصرف للأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات والمعاقين وكبار السن، وتقديم شكوى من خلال تحديد موضوع الشكوى ومتابعتها لمعرفة رد الوزارة، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض طرق الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة على النحو التالي:

خطوات استعلام مستفيدي تكافل وكرامة

1) الدخول على البوابة الإلكترونية للاستعلام وتقديم الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنـــــــــــــا.

2) كتابة الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامة.

3) الضغط على استعلام.

4) ستظهر البيانات الخاصة بالمحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها، الرقم القومي، اسم المواطن رقم بطاقة تكافل وكرامة، وحالة البطاقة إذا كانت سارية أم لا، وبعدها سيتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن، وحال كانت البطاقة في حالة تجميد أو إيقاف، يتم ذكر السبب.

خطوات تقديم شكوى عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج تكافل وكرامة

حال تقديم شكوى من خلال البوابة الإلكترونية لتكافل وكرامة، يسجل المواطن الرقم القومي، ثم خانة تسجيل شكوى، وبعدها تظهر صفحة البيانات المطلوبة الخاصة بالمحافظة والإدارة الاجتماعية، ثم تحديد نوع الشكوى، وبعدها كتابة عنوان الإقامة، ورقم الهاتف المحمول والأرضي، ثم كتابة تفاصيل الشكوى، والضغط على تسجيل، وبذلك يتم تسجيل الشكوى بنجاح.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وتتمثل شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة، في أن يكون المتقدمين من المسنين الأكبر من 65 عامًا، أو الأيتام لمن لم ينال الرعاية منهم، أو أصحاب الأمراض التي تمنعهن عن العمل، ويتم تقديم إثبات طبي، أو الأسر الفقيرة على أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من سن 6 سنوات لسن 18 عامًا، ويجب ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل بالقطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، مع تقديم كل المستندات اللازمة لذلك.