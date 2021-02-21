فتح 4 منافذ جديدة بمراكز شباب مطروح لصرف معاشات تكافل وكرامة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن فتح 4 منافذ جديدة في مراكز الشباب بنطاق المحافظة لصرف المعاشات الخاصة بتكافل وكرامة.

وقال محافظ مطروح اليوم الأحد، إن أعمال صرف المعاشات ستبدأ من أول شهر مارس المقبل، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بمطروح والهيئة العامة للبريد المصري من خلال الإدارة العامة لبريد مطروح.

وأضاف أن الهدف من فتح منافذ جديدة تضاف للمنافذ الموجودة حاليا في البريد هو منع الازدحام أو التجمعات أمام مكاتب البريد، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والقضاء على التجمعات أمام مكاتب البريد وفي محيطها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، مع العمل على سرعة الصرف لهم ومواجهة عملية الانتظار أمام وفي محيط المكاتب.

كما أشار اللواء خالد شعيب إلى إنه جاري حاليا تجهيز المنافذ لصرف المعاشات داخل مركز شباب مطروح، ومركز شباب الهلال في حي الشروق أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح، ومركز شباب الضبعة، بالإضافة إلى مركز شباب سيوة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتحترازية، من خلال القيام بأعمال الرش والتطهير لتلك المنافذ، وذلك تيسيرا على المواطنين والحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وكانت مكاتب البريد في مطروح تشهد تزاحم المواطنين الذين يصرفون معاشات تكافل وكرامة، خلال أيام الصرف، بالإضافة للتجمعات أمام المكاتب وفي محيطها، مما يشكل خطورة على صحتهم، ويعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إهدار الوقت وتأخر المواطنين في الحصول على الخدمة، في ظل توافد الأعداد الكبيرة المستحقة للمعاشات.