بالأرقام.. ارتفاع أعداد مستفيدي «تكافل وكرامة» لـ3.7 مليون شخص

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ عدد مستفيدي الدعم النقدي تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي ارتفع إلى 3 ملايين و745 ألف مستفيد، حتى منتصف فبراير الحالي، مقابل 3 ملايين و707 آلاف شخص منتصف يناير الماضي.

كرامة

وأوضح تقرير صادر عن وزارة التضامن اليوم، عبر موقعها الرسمي، أنّ عدد مستفيدي «كرامة»، وهم الأشخاص المسنين الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من 50%، وصل إلى مليون و257 ألفا و701 مستفيد، حتى منتصف فبراير الحالي، مقابل مليون و224 ألفا و225 مستفيدا، منتصف يناير الماضي.

تكافل

وأوضح التقرير أنّ عدد مستفيدي تكافل وصل إلى مليونين و91 ألفا و237 مستفيدا حتى منتصف فبراير الحالي، مقابل مليونين و85 ألفا و375 فردا منتصف يناير، بينما بلغ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى منتصف فبراير، 396 ألفا و388 مستفيدا، مقابل 397 ألفا و519 شخصا، منتصف يناير الماضي.

18 مليار ونصف المليار جنيه للدعم النقدي

من جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ 44% من أسر «تكافل وكرامة» من الشباب، مشيرة إلى أنّ الوزارة تبذل أقصى جهد لاستيعابهم في سوق العمل، وجار التوسع في برامج الأيتام؛ إذ تضم وزارة التضامن جميع الأيتام تحت برنامج «كرامة»، وميزانية الدعم النقدي 18.5 مليار جنيه.

ولفتت إلى ميكنة تطبيقات الدعم النقدي، وجار تحديثها بشكل دوري، لتشمل تسجيل استمارات التقديم والتحقق من صحة البيانات بالربط مع الجهات الشريكة في التنفيذ، وتطبيق احتساب درجة الفقر.

وأوضح أنّه جرى ربط بيانات «تكافل وكرامة» بالضمان الاجتماعي والتأمينات والمعاشات الاجتماعية وقواعد البيانات الموحدة، لدى هيئة الرقابة الإدارية ووزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والأزهر الشريف.