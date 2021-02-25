المئات يشيعون جثامين ضحايا حادث قطار الإسماعيلية ..«صور»

شيع المئات من أهالي محافظة الإسماعيلية ومدينة المستقبل جثامين 3 شباب ظهر اليوم الخميس، لقوا مصرعهم دهسا أسفل عجلات قطار بالإسماعيلية.

ففي مدينة المستقبل شيع الأهالي جثمان الشاب «مازن محمد محجوب»، 19 سنة مقيم بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير من مسجد التوفيق بجوار نقطة شرطة المستقبل.

وقال شقيق الضحية إنه سيتم التوجه بالجثمان ودفنه في مقابر العائلة بمقابر المستقبل على طريق 36 الحربي.

وفي مدينة الإسماعيلية شيع الأهالي جثماني الشابين «فؤاد السيد حافظ، 21 سنة وحسن صابر محمد علي 19 سنة»، بمقابر الشهداء بمنطقة الفردوس.

وكانت النيابة العامة بمركز ومدينة الاسماعيلية أمرت بدفن جثامين 3 شباب لقوا مصرعهم أسفل عجلات قطار مساء أمس الأربعاء، واستمع فريق من النيابة العامة لأقوال شهود العيان في الحادث، فيما انتقلت النيابة العامة الي موقع الحادث لمعاينته.

وانتقل ضباط البحث الجنائى بوحدة مباحث أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال لمكان الحادث لفحص الواقعة وتبين أن الثلاثة مقيمين بمنطقة المستقبل ولشخصين منهما محل إقامة اخر بالمطرية بالقاهرة.

وبحسب شهود العيان فأن أحد المتوفيين خرجوا لرصيف القطار لالتقاط بعض الصور ولحق بهم الشاب الثالث فاصطدم بهم قطار قادم من محافظة الشرقية.

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بثلاث سيارات إسعاف إلي مكان الحادث لنقل الجثث لمشرحة مستشفى القصاصين فيما أشار شهود العيان إلى أن الجثث كانت عبارة أشلاء وتم جمعها من مكان الحادث.