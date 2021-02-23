قرية تكتسي بالثلوج في الإسماعيلية.. «صور»

اكتست قرية جلبانة بالقنطرة شرق باللون الأبيض منذ قليل بعد تساقط أمطار ثلجية كثيفة علي جميع أنحاء القرية خلال الساعات الماضية.

وقال أهالي القرية إن امطار رعدية مصحوبة بالثلوج استمرت لأكثر من ساعة تقريباً تسببت في تغطية شوارع القرية بالكامل باللون الأبيض.

وقال اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، إنه تم الدفع بفرقة التدخل السريع للمديينة لإزالة آثار الأمطار من الشوارع، كما انتشرت سيارات رفع وشفط المياه بمركز ومدينة القنطرة شرق بالتوازي مع حالة الطقس السيء الذي ضرب الإسماعيلية ظهر اليوم الثلاثاء.

وقال إن الفرقة تركز علي أماكن تجمع مياه الامطار مشيراً إلي انه رفع حالة الطوارئ وشدد علي فرق الطوارئ بالتواجد في الشوارع علي مدار الساعات المقبلة وعدم مغادرتها لحين تحسن الطقس.

وكانت محافظة الإسماعيلية منذ قليل حالة من الطقس السيء شهدت حالة من الطقس السيئ بدأت بأمطار كثيفة علي المدينة وامتدت لتشمل المحافظة بالكامل فيما شهدت المدينة تساقط كميات من الثلج في بعض المناطق

وأعلنت محافظة الإسماعيلية حالة الطوارئ في المحافظة وجميع المراكز والمدن بالتزامن مع الامطار الشديدة التي شهدتها المحافظة، فيما دفعت المحافظة بسيارات المياه وفرق الطوارئ إلي الشوارع.

كما دفعت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة اللواء عبد الحميد عصمت بسيارات شفط المياه إلي شوارع وميادين الإسماعيلية والأماكن المعروف عنها تراكم المياه بها في فصل الشتاء.