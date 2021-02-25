«حياة كريمة»: قوافل لـ 10 تخصصات طبية مجانية لقرى أسوان

قال الدكتور طارق صلاح، منسق القوافل العلاجية بأسوان، إنه يجرى تنفيذ برامج القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة»، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

ولفت إلى أن القوافل تعتبر مستشفى متحرك، يضم تخصصات متعددة، بحوالي 10 تخصصات، وهي الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك والعظام والجلدية والأنف والأذن والأسنان وأمراض النسا وتنظيم الأسرة، إضافة لمعمل دم وللطفيليات، وأشعة تلفزيونية وسينية، يقدم الخدمة فيها أخصائيين واستشاريين.

وأضاف «صلاح»، خلال لقاء ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، أن القوافل تهدف لوصول الخدمة الطبية للمواطن الصعب الوصول لها مثل الأماكن المحرومة والأكثر احتياجًا، وإذا يحتاج المواطن لأي تدخل أكبر يتم توجيهه لأقرب مستشفى تابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسوان، ومتابعته بشكل متكامل، دون تحمله اي تكاليف.

وأوضح أن هناك قافلة صيدلية متنقلة بها 230 صنف دوائي، ويتم منحه للمواطن مجانا، «القوافل بتبقى يوم عيد للقرية اللي رايحين لها»، لذلك يكون الإقبال عليها كبير من جميع الأعمار للحصول على الخدمات الطبية الكاملة لتخفيف الحمل على الأهالي.

وتابع أنه من ضمن الأنشطة التثقيف الصحي، تنظيم ندوات توعوية صحية لسكان القرية، ويشارك فيها الأطباء والأخصائيين والاستشاريين مع وجود الرائدات الريفيات، ويتم حاليا تنظيم ندوات للتوعية بجائحة كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والنظافة الشخصية وغسل اليدين.

وأشار إلى أن الندوات تتطرق أيضا لملفات ختان الإناث وفيروس سي والرعاية ما قبل وما بعد الولادة، وفوائد الرضاعة الطبيعية، مصاحب ذلك بالبروجيكتور أو المطويات بحيث توصيل المعلومات للأهالي بصورة بسيطة.

واختتم أنه في عام 2020 جرى تنفيذ 58 قافلة طبية، وتوقيع الكشف الطبي على 94 مواطن، وتحويل 45 ألف للمستشفيات لاستكمال إجراءات التحاليل أو الأشعة أو التدخل الجراحي، واستصدار 600 قرار علاج على نفقة الدولة.